Зеленский встретился с поверенным по делам США Тейлором

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Об это сообщает пресс-служба президента в Telegram.

Сообщается, что во время встречи президент поблагодарил США за предоставление военной помощи Украине.

"Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше", - заявил Зеленский.

Напомним, США в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов. Вашингтон выделит Украине деньги сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.