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Зеленский встретился с поверенным по делам США Тейлором

Новости » Политика    13.09.2019 - 15:35
Зеленский встретился с поверенным по делам США Тейлором
Фото: Зеленский встретился с Тейлором (Zelenskiy/Official)

Зеленский во время встречи поблагодарил США за предоставление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Об это сообщает пресс-служба президента в Telegram.

Сообщается, что во время встречи президент поблагодарил США за предоставление военной помощи Украине.

"Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше", - заявил Зеленский.

Напомним, США в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов. Вашингтон выделит Украине деньги сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.

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