Зеленський зустрівся з повіреним у справах США Тейлором

Фото: Зеленський зустрівся з Тейлором (Zelenskiy/Official)

Зеленський під час зустрічі подякував США за надання військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляє прес-служба президента в Telegram.

Повідомляється, що під час зустрічі президент подякував США за надання військової допомоги Україні.

"Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. США підтвердили стратегічне партнерство з Україною. Разом працюємо далі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, США в рамках військової допомоги виділять Україні понад 390 мільйонів доларів. Вашингтон виділить Україні гроші відразу за кількома програмами Пентагону і Держдепартаменту. Виділені кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприяють поліпшенню можливостей українського війська.

Як писало РБК-Украина, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.