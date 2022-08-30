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Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили

Фото: Зеленский встретился с сенаторами США (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар обсудил ситуацию на фронте и усиление санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского.

Он отметил, что двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для Украины.

Участники встречи подробно обсудили развитие ситуации на фронте.

Зеленский поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и отметил, что она должна продолжаться и наращиваться, ведь это важно для победы Украины.

При этом должна ужесточаться санкционная политика в отношении Российской Федерации. Президент добавил, что одним из элементов давления должно стать введение визовых ограничений для россиян, чтобы они ощутили последствия поддержки агрессии против нашего государства.

Напомним, США предоставили Украине оружие, предназначенное для контрнаступления на юге.

Кроме того, Пентагон расширил поставки оружия в Украину морским транспортом.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки