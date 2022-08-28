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Пентагон расширил поставки оружия в Украину морским транспортом, - WP

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 28 августа 2022 01:13
Пентагон расширил поставки оружия в Украину морским транспортом, - WP Фото: американские гаубицы M777 отправляют в Украину (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Артур Родивилов

США в последние месяцы расширили поставки вооружений в Украину морским транспортом вместо поставок по воздуху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российского вторжения в Украину, но значительно расширились весной, когда Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, что требует постоянного притока боеприпасов.

Издание отмечает, что хотя поставки по воздуху более оперативны, морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

По мнению WP, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в США допускают затяжную войну, которая может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

Напомним, 24 августа, президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В частности, в него войдут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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