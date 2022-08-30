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Зеленський зустрівся з сенаторами США: про що говорили

Фото: Зеленський зустрівся з сенаторами США (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар обговорив ситуацію на фронті і посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського.

Він зазначив, що двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для України.

Учасники зістрічі докладно обговорили розвиток ситуації на фронті.

Зеленський подякував США за допомогу у сфері безпеки і зазначив, що вона має тривати й нарощуватися, адже це важливо для перемоги України.

При цьому повинна посилюватися санкційна політика щодо Російської Федерації. Президент додав, що одним з елементів тиску має стати введення візових обмежень для росіян, аби вони відчули наслідки підтримки агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, США надали Україні зброю, що призначена для контрнаступу на півдні.

Орім того, Пентагон розширив поставки зброї в Україну морським транспортом.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки