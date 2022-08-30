Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар обсудил ситуацию на фронте и усиление санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского .

Он отметил, что двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для Украины.

Участники встречи подробно обсудили развитие ситуации на фронте.

Зеленский поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и отметил, что она должна продолжаться и наращиваться, ведь это важно для победы Украины.

При этом должна ужесточаться санкционная политика в отношении Российской Федерации. Президент добавил, что одним из элементов давления должно стать введение визовых ограничений для россиян, чтобы они ощутили последствия поддержки агрессии против нашего государства.