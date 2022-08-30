Зеленський зустрівся з сенаторами США: про що говорили

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар обговорив ситуацію на фронті і посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського .

Він зазначив, що двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для України.

Учасники зістрічі докладно обговорили розвиток ситуації на фронті.

Зеленський подякував США за допомогу у сфері безпеки і зазначив, що вона має тривати й нарощуватися, адже це важливо для перемоги України.

При цьому повинна посилюватися санкційна політика щодо Російської Федерації. Президент додав, що одним з елементів тиску має стати введення візових обмежень для росіян, аби вони відчули наслідки підтримки агресії проти нашої держави.