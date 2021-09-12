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Зеленский встретился с президентом МОК: известно, о чем говорили

Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Киеве. Они обсудили Олимпийские игр в Токио и перспективы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Во время встречи Зеленский поздравил Томаса Баха с проведением безопасных и успешных Олимпийских игр и поддержку украинского спорта - собеседники отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов.

Также президент Украины проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и для этого вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом, направив делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

"Томас Бах поздравил эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что МОК наказал Северную Корею за то, что страна отказалась участвовать в Олимпийских играх. Отменили финансирование и другую поддержку страны.

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