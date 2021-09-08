МОК наказал Северную Корею за неучастие в Олимпийских играх в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет Северной Кореи до конца 2022 года из-за неучастия в Играх в Токио. МОК прекратит его финансирование и не будет оказывать любую другую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse .

"Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был Олимпийский комитет КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии", - цитирует агентство заявление главы МОК Томаса Баха по итогам заседания исполкома организации.

По его словам, в связи с неучастием Северной Кореи в Играх в Токио исполком решил отстранить Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года. МОК прекратит его финансирование НОК КНДР и перестанет предоставлять любую поддержку.