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Зеленський зустрівся з президентом МОК: відомо, про що говорили

Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві. Вони обговорили Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Глави держави.

Під час зустрічі Зеленський привітав Томаса Баха з проведенням безпечних та успішних Олімпійських ігор та підтримку українського спорту - співрозмовники відзначили видатні результати українських спортсменів.

Також президент України поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і для цього вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом, направивши делегацію в штаб-квартиру МОК в Лозанні.

"Томас Бах привітав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що МОК покарав Північну Корею за те, що країна відмовилася брати участь в Олімпійських іграх. Скасували фінансування та іншу підтримку країни.

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