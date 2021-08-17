Стало известно, когда президент МОК посетит Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента .

Сообщается, что сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Он в очередной раз высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине, но склоняется к тому, что это будет уже при "следующих поколениях".

Также, по его словам, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.