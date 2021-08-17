Стало известно, когда президент МОК посетит Украину
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томах Бах намерен посетить Украину. Его визит запланирован на сентябрь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Сообщается, что сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.
Он в очередной раз высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине, но склоняется к тому, что это будет уже при "следующих поколениях".
Также, по его словам, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.
Напомним, в июне Бах принял приглашение посетить Украину, но о сроках ничего не сообщалось.