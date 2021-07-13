Зеленский встретился с президентом Германии, а Путин написал статью об Украине: новости за 12 июля

Президент России Владимир Путин написал статью об украинцах и русских, президент Украны Владимин Зеленский встретился с президентом Германии, в Украине впервые наказали за наезд электросамокатом. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 12 июля - в материале РБК-Украина.

Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"

Президент России Владимир Путин написал статью об украинцах и русских. В ней он называет Украину "детищем советской эпохи", обвиняет в нежелании возвращать оккупированный Донбасс и повторяет клише об "одном народе".

Так, Путин считает современную Украину "детищем советской эпохи". По его мнению, она создавалась за счет исторической России.

Президент России обвинил Украину в том, что она не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Путина, он в этом все больше убеждается.

Путин заявил, что Москва открыта для диалога с Украиной. По его словам, Россия готова обсуждать самые сложные вопросы, но есть условие.

Президент РФ обвинил большевиков в разграблении России. По его словам, делали они это с помощью "щедрых территориальных подарков".

Зеленский встретился с президентом Германии: говорили о НАТО, Донбассе и COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи лидеры двух стран говорили о НАТО, Донбассе и коронавирусе.

Также Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки

Под Борисполем произошла смертельная авария. 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек – 9 из них были в багажнике, из которых 7 – дети.

В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Два человека погибли на месте – один взрослый и один ребенок, девочка 7 лет.

В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Александр Лукашенко заявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной. Но но для обычных граждан и туристов она остается открытой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today..

По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

В Украине впервые наказали за наезд электросамокатом: дали год и оштрафовали

В Украине впервые наказали виновницу ДТП на электросамокате, которая более года назад сбила на тротуаре женщину в Запорожье. Девушке, что была за рулем транспортного средства, дали год, правда условно, а также обязали выплатить штраф, компенсировав лечение пострадавшей.

Инцидент случился 2 июня 2020-го. Тогда Ольга Николаевна вышла прогуляться и сходить к банкомату, но на тротуаре ее сбила самокатчица. Женщина упала и получила перелом правой шейки бедра. Виновница же сбежала с места ДТП. На операцию потратили более ста тысяч гривен, а поиск самокатчицы занял около трех месяцев.

Украину охватит грозовыми дождями: какие области зальет

Погода в Украине принесет грозы и дожди на значительную часть страны во вторник, 13 июля. Температура воздуха будет высокой, а вот лютая жара ожидается 14-17-го числа.

В каких областях во вторник ожидаются грозовые дожди, и какая будет температура по стране - читайте ниже в нашем материале.