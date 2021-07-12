В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Александр Лукашенко заявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной. Но но для обычных граждан и туристов она остается открытой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today .

По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал он.

Макей заявил, что речь идет о противодействии организованной преступности, попытках организовать в Беларуси террористические акты.