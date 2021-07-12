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В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной

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Минск, Понедельник 12 июля 2021 12:46
В Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной. Но но для обычных граждан и туристов она остается открытой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today.

По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал он.

Макей заявил, что речь идет о противодействии организованной преступности, попытках организовать в Беларуси террористические акты.

Напомним, Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".

Отметим, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

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