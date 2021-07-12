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Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе

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Берлин, Понедельник 12 июля 2021 20:45
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского и Меркель.

Зеленский отметил, что Россия не согласовывает кластеры от Германии и Франции. Глава государства призвал Берлин и Париж страны давить на Москву, чтобы она согласилась на встречу в нормандском формате и завершила войну Донбассе.

"Я считаю прекрасным проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской, под названием ключевые кластеры по выполнению минских договоренностей. Украина поддержала этот проект, и он сейчас находится у российской стороны. Только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги окончания войны в Донбассе", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что "Минск" родился еле живым, поэтому сейчас он работает над новым форматом с участием президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Отметим, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отмечал, что Россия ставит ультиматумы на переговорах по Донбассу.

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Владимир Зеленский Франция Российская Федерация Донбасс Германия
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