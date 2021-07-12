"Детище советской эпохи" и отказ от Донбасса: что Путин написал в статье об Украине

Президент России Владимир Путин написал статью об украинцах и русских . В ней он называет Украину "детищем советской эпохи", обвиняет в нежелании возвращать оккупированный Донбасс и повторяет клише об "одном народе".

Русские и украинцы якобы "один народ"

"Русские и украинцы - один народ, единое целое. Эти слова - не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение", - пишет Путин.

По его мнению, за многие века в государствах возникли "региональные языковые особенности и говоры". Он также назвал украинских классиков Ивана Котляревского, Григория Сковороду и Тараса Шевченко "общим литературным и культурным достоянием".

"Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - отметил он.

Украина - "детище советское эпохи"

Путин напоминает, что современными государственными границами Украина обязана именно советской эпохе, поскольку именно во время СССР в ее состав вошли юго-восточные, западные регионы, Буковина и Крым.

"Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России", - заявил Путин и раскритиковал большевиков за то, что они произвольно нарезали границы.

Он также отмечает, что Россия "с уважением относимся к украинскому языку и традициям", а также к стремлению украинцев "видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным".

О Майдане и его последствиях

В своей статье российский президент пишет, что во время событий 2013-2014 годов об интересах "украинского народа не думали" и якобы использовали недовольство людей. Он в очередной раз обвинил западные страны во вмешательство в дела Украины и подчеркнул, что государственную политику теперь определяет "агрессивная русофобия радикальных националистов".

О Донбассе

По мнению Путина, украинская сторона якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, и в этом он "все больше убеждается".

"Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами", - пишет российский президент.

Он не видит альтернативы минским соглашениям, которые "дают реальный шанс восстановить территориальную целостность, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР".

Об отношениях с Украиной

Москва остается открытой для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.

"Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье.

В этом контексте он упоминает проект "анти-Россия", в рамках которого Запад якобы так настраивает украинскую политическую систему, чтобы при смене власти была неизменной установка на разделение с Россией. Участие западных партнеров в реализации ключевых реформ Путин называет "внешним управлением", а саму Украину, по его мнению, хотят якобы превратить в плацдарм против РФ.

О Зеленском

Путин напомнил, что основным предвыборным обещанием украинского президента Украины Владимира Зеленского был мир.

"Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем", - пишет Путин.

Он также отмечает, что в мирном урегулировании на Донбассе при Зеленском ничего не изменилось, а в чем-то ситуация "еще и деградировала".