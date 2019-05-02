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Зеленский встретился с мусульманскими религиозными деятелями


Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 2 мая встретился с мусульманскими религиозными деятелями. Об этом сообщил в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

Исмагилов подчеркнул важность религиозных прав и свобод, которые задекларированы в Конституции и законах Украины. Также он отметил "активное участие мусульман в защите единства и свободы Украины, положительную роль в развитии гражданского общества, активную благотворительную деятельность, и открытость к межрелигиозному диалогу и сотрудничеству с украинцами других мировоззренческих позиций".

В свою очередь Зеленский сказал, что он хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому.

Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе и из мусульманских стран.

Напомним, ранее  Зеленский встретился с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием. 

Кроме того, ранее Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом. Филарет поздравил новоизбранного президента с победой и призвал использовать полученную должность "для содействия добру и преодоления зла". В конце встречи Филарет вручил Зеленскому памятный подарок.

30 апреля в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась встреча Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Отметим, во вторник, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, по официальным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский.

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