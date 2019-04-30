Зеленский встретился с Филаретом

Фото: Владимир Зеленский и Филарет (facebook.com/ze2019official)

Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с патриархом Филаретом. Об этом сообщает пресс-служба команды Зеленського.

Сообщается, что на встрече также присутствовал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодолению зла. После Патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок. Владимир Александрович поблагодарил Патриарха за встречу и общение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Также добавим, что в интервью РБК-Украина Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Он считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему.