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Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Новости » Выборы 2019    30.04.2019 - 23:40
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Фото: Зеленский встретился с Онуфрием (пресс-служба Зеленского)

Во время встречи также обсуждалась ситуация на востоке Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Как сообщается, Онуфрий поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, и пожелал "воодушевления и терпения".

Также, во время встречи обсуждался и вопрос ситуации на востоке страны. Онуфрий и Зеленский отметили, что государство и церковь должны работать для "налаживания мира и восстановления единства Украины".

 

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом. Филарет поздравил новоизбранного президента с победой и призвал использовать полученную должность "для содействия добру и преодоления зла". В конце встречи Филарет вручил Зеленскому памятный подарок.

Кроме того, 30 апреля в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась встреча Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Отметим, во вторник, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, по официальным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский.

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