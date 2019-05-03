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Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение

Новости » Выборы 2019    03.05.2019 - 12:53
Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение
Фото: Руслан Рябошапка (УНИАН)

Рябошапка отметил, что это одна из первоочередных инициатив Зеленского

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка во время брифинга в Брюсселе заявил, что ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Рябошапки, восстановление ответственности за незаконное обогащение, это одна из первоочередных инициатив команды новоизбранного президента Зеленского.

"Это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение", - заявил он.

Советник Зеленского отметил, что они предложили дополнительный инструмент, чтобы отменить амнистию незаконно добытых капиталов после решения Конституционного суда.

"Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно добытых капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - добавил Рябошапка.

Кроме того, советник Зеленского по международным вопросам Александр Данилюк подчеркнул, что данный вопрос является одним из условий успешного сотрудничества с Международным валютным Фондом.

Напомним, ранее советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского встретились с послами Европейского союза. Советники в Брюсселе провели беседу с послами ЕС на Комитете по вопросам политики и безопасности.

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