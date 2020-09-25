Зеленский вскоре внесет в Раду закон о налоговой амнистии, - нардеп

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что президент Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в парламент законопроект о налоговой амнистии. По его словам, текст уже согласован.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", - отметил парламентарий.

Также он пояснил задачи налоговой амнистии: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет.

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан... никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой", - добавил глава комитета.

Напомним, в начале июля финкомитет завершил работу над концептом налоговой амнистии.

Как писало РБК-Украина, введение налоговой комиссии глава государства анонсировал в июне 2019 года.

Финкомитет обещал представить готовый законопроект весной 2020 года.