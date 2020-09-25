Зеленський незабаром внесе в Раду закон про податкову амністію, - нардеп

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що президент Володимир Зеленський найближчими днями внесе в парламент законопроект про податкову амністію. За його словами, текст вже узгоджений.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З дня на день чекаємо законопроект про податкову амністію від президента. Цілі ясні. Завдання визначені. Текст узгоджений", - зазначив парламентарій.

Також він пояснив завдання податкової амністії: дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією, залучити гроші в економіку і в бюджет.

"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян... ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд (доларів). Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою", - додав глава комітету.

Нагадаємо, на початку липня фінкомітету завершив роботу над концептом податкової амністії.

Як писало РБК-Україна, введення податкової комісії глава держави анонсував в червні 2019 року.

Фінкомітет обіцяв представити готовий законопроект навесні 2020 року.