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Гетманцев рассказал, когда представят проект налоговой амнистии

Новости » Политика    03.10.2019 - 09:20
Гетманцев рассказал, когда представят проект налоговой амнистии
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Законопроект представят весной 2020 года

Верховная рада представит законопроект о налоговой амнистии уже весной следующего года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, отвечая на вопрос, когда будет проведена налоговая амнистия, Геманцев сообщил, что соответствующий законопроект уже создан, но он будет обсуждаться. Он добавил, что окончательная версия будет представлена весной 2020 года.

"Мы в любом случае должны будем это сделать, законопроект уже есть, но это скорее предложение к обсуждению, не окончательный вариант. Весной мы уже его презентуем в завершенном виде", - рассказал он.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, что при проведении налоговой амнистии в Украине планируется установить ставки налогов. По его словам, при амнистии капиталов общая ставка будет 5%, сниженная 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Кроме того, с декларирования неденежных активов будет взиматься повышенная ставка.

Как известно, в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение налоговой амнистии для предпринимателей. Тогда же глава государства также анонсировал декомерциализацию Службы безопасности Украины и демилитаризацию налоговой службы.

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