Зеленський вперше зідзвонився з Туском після виборів у Польщі: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили вибори у Польщі, війну та вступ України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
"Важливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом. Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що вшанування історичної памʼяті є важливим питанням українсько-польських відносин і обидві сторони працюють над цим.
Зеленський розповів Туску про розмову з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та підготовку наступних кроків. Президент наголосив, що тиск на Росію у відповідь на затягування війни має бути відчутним.
"Також ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це", - додав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус приєднався до ініціаторів "коаліції рішучих". Її очолюють президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Вибори у Польщі
У неділю, 18 травня, відбувся перший тур президентських виборів у Польщі. За попередніми соцопитуваннями, фаворитами були мер Варшави Рафал Тшасковський, голова Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький та представник ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен.
До другого туру прийшли Тшасковський, який набрав понад 31% голосів, та Навроцький з 29,54% голосів.
Днями Навроцький заявив, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку Менцена.
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