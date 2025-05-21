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Зеленський вперше зідзвонився з Туском після виборів у Польщі: що обговорили

Київ, Середа 21 травня 2025 13:18
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Зеленський вперше зідзвонився з Туском після виборів у Польщі: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили вибори у Польщі, війну та вступ України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Важливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом. Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що вшанування історичної памʼяті є важливим питанням українсько-польських відносин і обидві сторони працюють над цим.

Зеленський розповів Туску про розмову з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та підготовку наступних кроків. Президент наголосив, що тиск на Росію у відповідь на затягування війни має бути відчутним.

"Також ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус приєднався до ініціаторів "коаліції рішучих". Її очолюють президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Вибори у Польщі

У неділю, 18 травня, відбувся перший тур президентських виборів у Польщі. За попередніми соцопитуваннями, фаворитами були мер Варшави Рафал Тшасковський, голова Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький та представник ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен.

До другого туру прийшли Тшасковський, який набрав понад 31% голосів, та Навроцький з 29,54% голосів.

Днями Навроцький заявив, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку Менцена.

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