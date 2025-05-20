Україна - розмінна монета? Навроцький поступився проросійським силам заради голосів поляків

Польський кандидат у президенти Кароль Навроцький, який пройшов до другого туру виборів, готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Навроцького у Twitter.

Що передувало

Лідер Конфедерації Славомір Менцен, який став третім у першому турі виборів президента у Польщі, у Twitter написав, що хоче поспілкуватись з обома кандидатами, які пройшли у другий тур виборів - Каролем Навроцьким та Рафалом Тшасковським.

Ба більше, Менцен заявив, що попросить їх підписати декларацію, яка відповідає очікуванням його виборців.

"Мої виборці не дивляться ваші телевізори, вони не купуються на вашу медійну пропаганду. Вони користуються соціальними мережами, дивляться мої матеріали. Якщо вам небайдужі їхні голоси, завоюйте їхню прихильність", - написав він.

У документі, який пропонує підписати Менцен - відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Що заявив Навроцький

У відповідь на це Навроцький заявив, що підпише декларація в обмін на політичну підтримку.

"Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту обговоримо на вашому каналі", - написав Навроцький.

Чим відомий Менцен

Менцен є представником ультраправої "Конфедерації" й активно демонструє антиукраїнську позицію. Зокрема, він підтримує блокування кордону, виступає проти відправки польських військ в Україну, звинувачує українців у "культі Бандери", якого вважає терористом та злочинцем.