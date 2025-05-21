Зеленский впервые созвонился с Туском после выборов в Польше: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили выборы в Польше, войну и вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений и обе стороны работают над этим.

Зеленский рассказал Туску о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и подготовке следующих шагов. Президент подчеркнул, что давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым.

"Также мы скоординировали позиции о необходимости открытия первых кластеров во время председательства Польши в ЕС. Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Тус присоединился к инициаторам "коалиции решительных". Ее возглавляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.