Зеленский впервые созвонился с Туском после выборов в Польше: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили выборы в Польше, войну и вступление Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
"Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений и обе стороны работают над этим.
Зеленский рассказал Туску о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и подготовке следующих шагов. Президент подчеркнул, что давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым.
"Также мы скоординировали позиции о необходимости открытия первых кластеров во время председательства Польши в ЕС. Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого", - добавил он.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Тус присоединился к инициаторам "коалиции решительных". Ее возглавляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
Выборы в Польше
В воскресенье, 18 мая, состоялся первый тур президентских выборов в Польше. По предварительным соцопросам, фаворитами были мэр Варшавы Рафал Тшасковский, глава Института нацпамяти Кароль Навроцкий и представитель ультраправой "Конфедерации" Славомир Менцен.
Во второй тур пришли Тшасковский, который набрал более 31% голосов, и Навроцкий с 29,54% голосов.
На днях Навроцкий заявил, что готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку Менцена.
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