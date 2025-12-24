Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список

Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють вже другий місяць, налічує 20 пунктів. Втім, крім базового документу є також і окремі додатки по напрямкам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами.
Тож, наразі обговорюється драфт мирного плану - політичного документу між Україною, США, Європою і "рускімі". За словами Зеленського, в 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи.
Крім самого мирного плану є такі документи:
Також передбачається, що Україна винесе угоду на ратифікацію парламенту та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення. Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом.
Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобовʼязань. Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявляв, що питання територій має вирішувати народ України через вибори або референдум. Згодом він зазначав, що питання референдуму наразі не стоїть, а на переговорах українська команда шукає шляхи вирішення.
Що ж стосується питання виборів, то наразі в парламенті сформовано робочу групу для напрацювання закону. Мова йде про проведення голосування в умовах воєнного стану. Як пояснив спікер Ради Руслан Стефанчук, мова йде про президентські вибори і цей закон буде "єдиноразовим".
