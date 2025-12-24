Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список

Мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Впрочем, кроме базового документа есть также и отдельные дополнения по направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами.
Так, сейчас обсуждается драфт мирного плана - политического документа между Украиной, США, Европой и русскими. По словам Зеленского, в 20 пунктах плана содержатся ссылки на другие возможные документы.
Кроме самого мирного плана есть такие документы:
Также предполагается, что Украина вынесет соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения. Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.
Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств. Гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.
Напомним, недавно Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен решать народ Украины через выборы или референдум. Впоследствии он отмечал, что вопрос референдума пока не стоит, а на переговорах украинская команда ищет пути решения.
Что же касается вопроса выборов, то сейчас в парламенте сформирована рабочая группа по наработке закона. Речь идет о проведении голосования в условиях военного положения. Как пояснил спикер Рады Руслан Стефанчук, речь идет о президентских выборах и этот закон будет "единоразовым".
Почему в Украине заговорили о выборах во время войны, каким может быть голосование и какие условия - читайте в материале РБК-Украина.