Зеленський вперше приїхав до Польщі після позбавлення ордену

Прибуття українського президента транслюють у прямому ефірі.

Літак Зеленського прибув до польського Любліна. Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Нагадаємо, наприкінці травня між Україною та Польщею загострилися дипломатичні відносини після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Це рішення викликало різку реакцію у Варшаві. Польська сторона вважає Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнає геноцидом польського населення.