Зеленський вперше підтвердив, що Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході

Українські військові збивали "Шахеди" на Близькому Сході. Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив це офіційно.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив Зеленський під час брифінгу для журналістів 10 квітня.
Операції відбувалися ще до підписання перемир'я між Іраном, США та Ізраїлем цього тижня.
За словами Зеленського, українські сили брали участь у реальних бойових операціях за кордоном - не навчальних. Вони використовували власні дрони-перехоплювачі, які вже довели ефективність проти "Шахедів" в Україні.
"Йшлося не про тренувальну місію чи навчання, а про підтримку у розбудові сучасної системи протиповітряної оборони, яка реально може працювати", - сказав він.
Країни, де діяли українські фахівці, президент не назвав. Раніше він повідомляв, що в регіоні розгорнуто 228 українських експертів.
Взамін за участь в операціях Київ домовився про:
"Ми допомагаємо зміцнювати їхню безпеку в обмін на внески у стійкість нашої країни. Це набагато більше, ніж просто отримання грошей", - пояснив Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники на східному фланзі альянсу та країни Перської затоки захищаються від дронів завдяки українським технологіям.
За його словами, цих розробок не існувало ще рік тому, а бойовий досвід України вже рятує життя за її власними кордонами.
Ще наприкінці Зеленський уклав угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо захисту від іранських безпілотників.
Президент тоді зазначив, що додаткові запити надійшли також від Бахрейну та Оману.