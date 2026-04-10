Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский впервые подтвердил, что Украина сбивала "Шахеды" на Ближнем Востоке

16:16 10.04.2026 Пт
2 мин
Украина помогла в развитии ПВО благодаря уникальному опыту. Что Киев получил взамен?
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ сбивали иранские Шахеды за рубежом: что известно об операциях (Getty Images)

Украинские военные сбивали "Шахеды" на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил это официально.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил Зеленский во время брифинга для журналистов 10 апреля.

Читайте также: "Такого у Украины никогда не было": Зеленский о договоренностях со странами Ближнего Востока

Операции происходили еще до подписания перемирия между Ираном, США и Израилем на этой неделе.

Что именно делали украинцы

По словам Зеленского, украинские силы участвовали в реальных боевых операциях за рубежом - не учебных. Они использовали собственные дроны-перехватчики, которые уже доказали эффективность против "Шахедов" в Украине.

"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в развитии современной системы противовоздушной обороны, которая реально может работать", - сказал он.

Страны, где действовали украинские специалисты, президент не назвал. Ранее он сообщал, что в регионе развернуто 228 украинских экспертов.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем помогли украинские военные на Ближнем Востоке (инфографика РБК-Украина)

Что Украина получила взамен

Взамен за участие в операциях Киев договорился о:

  • оружие для защиты энергетической инфраструктуры;
  • нефть и дизельное топливо;
  • в некоторых случаях - финансовые договоренности.

"Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на взносы в устойчивость нашей страны. Это гораздо больше, чем просто получение денег", - пояснил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники на восточном фланге альянса и страны Персидского залива защищаются от дронов благодаря украинским технологиям.

По его словам, этих разработок не существовало еще год назад, а боевой опыт Украины уже спасает жизни за ее собственными границами.

Еще в конце Зеленский заключил соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по защите от иранских беспилотников.

Президент тогда отметил, что дополнительные запросы поступили также от Бахрейна и Омана.

