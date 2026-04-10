Зеленский впервые подтвердил, что Украина сбивала "Шахеды" на Ближнем Востоке

Операции происходили еще до подписания перемирия между Ираном, США и Израилем на этой неделе.

Что именно делали украинцы

По словам Зеленского, украинские силы участвовали в реальных боевых операциях за рубежом - не учебных. Они использовали собственные дроны-перехватчики, которые уже доказали эффективность против "Шахедов" в Украине.

"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в развитии современной системы противовоздушной обороны, которая реально может работать", - сказал он.

Страны, где действовали украинские специалисты, президент не назвал. Ранее он сообщал, что в регионе развернуто 228 украинских экспертов.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем помогли украинские военные на Ближнем Востоке (инфографика РБК-Украина)

Что Украина получила взамен

Взамен за участие в операциях Киев договорился о:

оружие для защиты энергетической инфраструктуры;

нефть и дизельное топливо;

в некоторых случаях - финансовые договоренности.

"Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на взносы в устойчивость нашей страны. Это гораздо больше, чем просто получение денег", - пояснил Зеленский.