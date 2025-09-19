Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський може провести першу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у справах президента Польщі Марціна Пшидача, яку наводить RMF24 .

З 21 по 24 вересня Навроцький відвідає США, де візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї. У своїй промові польський лідер планує зосередитися на питаннях безпеки, міжнародних відносин та регіональних викликах.

За словами Пшидача, на полях сесії заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі.

Зокрема, очікується контакт Навроцького з президентом США Дональдом Трампом.

Щодо можливості зустрічі з президентом України, він пояснив, що зала засідань ООН є компактною, і контакт між політиками в такій ситуації неминучий.

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - сказав міністр.

Це може стати першою особистою розмовою Зеленського та Навроцького після обрання останнього президентом Польщі.