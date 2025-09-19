ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский впервые может встретиться с Навроцким в ближайшие дни

Пятница 19 сентября 2025 10:56
UA EN RU
Зеленский впервые может встретиться с Навроцким в ближайшие дни Фото: президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит RMF24.

С 21 по 24 сентября Навроцкий посетит США, где примет участие в общих дебатах Генассамблеи. В своей речи польский лидер планирует сосредоточиться на вопросах безопасности, международных отношений и региональных вызовах.

По словам Пшидача, на полях сессии запланированы двусторонние и многосторонние встречи.

В частности, ожидается контакт Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом.

Относительно возможности встречи с президентом Украины, он пояснил, что зал заседаний ООН является компактным, и контакт между политиками в такой ситуации неизбежен.

"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", - сказал министр.

Это может стать первым личным разговором Зеленского и Навроцкого после избрания последнего президентом Польши.

Генассамблея ООН

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Участие в мероприятии примут более 100 глав государств.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что во время Генассамблеи ООН у президента Владимира Зеленского будет насыщенный график - около 15 многосторонних мероприятий и более 20 двусторонних встреч, в том числе с лидерами иностранных государств и правительств.

Перед тем госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможной встрече Дональда Трампа с Зеленским на полях Генассамблеи.

Сам Зеленский также не исключил возможной встречи с президентом США Трампом в Нью-Йорке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Польша Кароль Навроцкий
Новости
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город