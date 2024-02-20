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Зеленський вперше за два роки збирає на зустріч фракцію "Слуги народу"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію "Слуги народу". Це буде перша зустріч глави держави з правлячою фракцією з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в "Слузі народу".

За словами джерел РБК-Україна, конкретної мети зустрічі президента з фракцією "Слуги народу" не було оголошено. Іншої інформації про зустріч наразі також немає.

Важливі питання на порядку денному Ради

Нагадаємо, у лютому парламент з другої спроби розпочав роботу над законопроектом про зміни в мобілізації. Депутати схвалили запропонований урядом документ у першому читанні, і наразі подали до нього вже понад 1000 правок. Останній день подачі правок - 21 лютого.

У коментарі РБК-Україна секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що на розгляд всіх правок профільному комітету знадобиться принаймні тиждень. І тільки після цього документ зможуть винести на повторне голосування.

Також на розгляд депутатами у другому читанні очікує законопроект про лобіювання, який є однією з вимог на шляху України в ЄС. Даний документ був схвалений парламентом у першому читанні на початку січня 2024 року.

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