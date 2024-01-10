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Рада схвалила в першому читанні законопроект про цивілізоване лобіювання в Україні

Україна, Середа 10 січня 2024 13:45
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Рада схвалила в першому читанні законопроект про цивілізоване лобіювання в Україні Фото: лобіювання в Україні відбуватиметься за європейськими нормами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект щодо доброчесного лобіювання. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, урядовий проект №10337 підтримали 309 народних депутатів.

Проект закону

Згідно з проектом, передбачається створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.

До Реєстру особою, яка має намір зареєструватися як суб’єкт лобістської діяльності та/або суб’єкт адвокації, вноситься чіткий перелік інформації.

До Реєстру вносяться відомості про лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів здійснення лобіювання, та суб’єкта лобіювання.

Визначено, що відомості, які вносяться до нього, є публічними. Доступ до Реєстру прозорості - відкритий і безкоштовний.

Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом, і це зафіксовано в проекті закону.

Що таке лобіювання

Лобіювання - це процес впливу на прийняття рішень урядовими чиновниками, законодавцями чи іншими представниками влади з метою підтримки конкретних інтересів чи поглядів. Це може включати в себе різноманітні дії, спрямовані на формування чи зміну законодавства, політики чи регулювань.

Лобіювання може бути представлене як представниками підприємств, галузей, громадських організацій, профспілок, адвокатських фірм та інших груп, які мають певні інтереси. Цей процес може включати в себе зустрічі з законодавцями, написання законопроектів, звернення до громадськості чи медіа, фінансову підтримку кампаній політиків тощо.

В ряді країн лобіювання регулюється законодавством, щоб уникнути корупції та забезпечити прозорість у впливі груп інтересів на прийняття рішень. Однак ефективність цих правил і рівень впливу лобістів може різнитися в залежності від країни та конкретних умов.

Рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Лідери країн Європейського союзу під час саміту 14 грудня схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку.

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