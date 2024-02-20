RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский впервые за два года собирает на встречу фракцию "Слуги народа"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский решил собрать на встречу парламентскую фракцию "Слуги народа". Это будет первая встреча главы государства с правящей фракцией с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в "Слуге народа".

По словам источников РБК-Украина, конкретная цель встречи президента с фракцией "Слуги народа" не была объявлена. Другой информации о встрече пока тоже нет.

Важные вопросы на повестке дня Рады

Напомним, в феврале парламент со второй попытки приступил к работе над законопроектом об изменениях в мобилизации. Депутаты одобрили предложенный правительством документ в первом чтении, и подали к нему уже более 1000 правок. Последний день подачи правок - 21 февраля.

В комментарии РБК-Украина секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что на рассмотрение всех правок профильному комитету понадобится, по крайней мере, неделя. И только после этого документ смогут вынести на повторное голосование.

Также на рассмотрение депутатами во втором чтении ожидает законопроект о лоббировании, который является одним из требований на пути Украины в ЕС. Этот документ был одобрен парламентом в первом чтении в начале января 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСлуга народаВерховная рада