Зеленский впервые за два года собирает на встречу фракцию "Слуги народа"

По словам источников РБК-Украина, конкретная цель встречи президента с фракцией "Слуги народа" не была объявлена. Другой информации о встрече пока тоже нет.

Важные вопросы на повестке дня Рады

Напомним, в феврале парламент со второй попытки приступил к работе над законопроектом об изменениях в мобилизации. Депутаты одобрили предложенный правительством документ в первом чтении, и подали к нему уже более 1000 правок. Последний день подачи правок - 21 февраля.

В комментарии РБК-Украина секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что на рассмотрение всех правок профильному комитету понадобится, по крайней мере, неделя. И только после этого документ смогут вынести на повторное голосование.

Также на рассмотрение депутатами во втором чтении ожидает законопроект о лоббировании, который является одним из требований на пути Украины в ЕС. Этот документ был одобрен парламентом в первом чтении в начале января 2024 года.

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