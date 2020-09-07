ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о возвращении пленных: Украина своих не бросает

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца. Он отметил, что возвращение украинских граждан домой должно произойти без всяких "но".

Самые читаемые новости

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Так президент отреагировал на годовщину масштабного обмена пленными, который состоялся в 2019 году.

"Тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвращений и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

При этом, как писало РБК-Украина, украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в конце августа во время заседания ТКГ стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными