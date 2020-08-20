Украина еще не получила список на обмен с территории ОРДЛО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина передала свой список на обмен

Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с территории ОРДЛО. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена.

Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы.

"Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны", - сказал Зеленский.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что во время заседания ТКГ стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

Отметим, ранее Зеленский сообщал, что Киев передал ОБСЕ новый список для обмена пленными; теперь Украина ждет согласованный список от "той стороны".

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что обмен пленными с оккупационными силами может пройти в ближайшие недели.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщал, что формула обмена пленными станет известна после 18 августа, однако до сих пор официальной информации об это нет.