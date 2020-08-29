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Зеленский о пленных: мы всех вернем - живых и неживых

Украина, Суббота 29 августа 2020 20:27
Зеленский о пленных: мы всех вернем - живых и неживых
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести. В ходе встречи глава государства пообещал вернуть всех пленных украинцев.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - подчеркнул он.

Напомним, Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Однако украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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