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Зеленський про повернення полонених: Україна своїх не кидає

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного політв'язня і полоненого українця. Він зазначив, що повернення українських громадян додому повинно відбутися без всяких "але".

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Про це Зеленський написав у Facebook.

Так президент відреагував на річницю масштабного обміну полоненими, який відбувся в 2019 році.

"Тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Адже тільки сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без всяких "але". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень і евакуації. Так було, так є і так буде завжди. Тому що Україна своїх не залишає", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками.

При цьому, як писало РБК-Украина, українська сторона досі не отримала список осіб, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також повідомлялося, що в кінці серпня під час засідання ТКГ сторони досягли угоди щодо списків утримуваних осіб, що готуються до обміну.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими