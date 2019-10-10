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В РФ назвали нереалистичным намерение Зеленского обсуждать Крым в нормандском формате

Новости » Политика    10.10.2019 - 13:46
В РФ назвали нереалистичным намерение Зеленского обсуждать Крым в нормандском формате
Фото: Андрей Руденко (tass.ru)

В РФ заявили, что нормандскую встречу можно использовать лишь для урегулирования ситуации на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку нормандского формата для обсуждения ситуации вокруг Крыма нереалистично. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в рамках нормандского формата возможно лишь обсуждение решения российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - заявил он.

Напомним, 10 октября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что будет поднимать вопрос оккупации Крыма Россией во время нормандской встречи.

"Для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу разрешения Крыма. Просто возвращение его (вопроса, - ред.) хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует любого трека, где обсуждается этот вопрос, кроме наших партнеров. Вопрос Крыма является в санкционном формате, пока что только там", - сказал он.

Также ранее Зеленский заявил, что что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса. Также глава государства добавил, что закон могут обсуждать с обществом.

Кроме того, президент заявил о необходимости проведения местных выборов. По его словам, выборы должны состояться как можно скорее.

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