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Зеленський про повернення Криму і Донбасу: єдиного рішення ніколи не буде

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:37
Зеленський про повернення Криму і Донбасу: єдиного рішення ніколи не буде
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський заявив, що українському суспільству потрібно домовитися між собою

Президент Володимир Зеленський вважає, що єдиного рішення щодо повернення Криму і Донбасу, яке задовільнить усіх, ніколи не буде. Про це він заявив на форумі в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зеленський, українському суспільству потрібно домовитися між собою.

"Сьогодні всередині країни існують асолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Більшість переконані, що вони повинні повернутися в Україну. Так, але як саме тут суспільство розділене", - заявив він.

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Президент повідомив, що за даними соціології близько 21% вважає, що потрібно продовжувати бойові дії до перемоги, 20% - здійснювати економічну і територіальну блокаду, а 22% впевнені, що потрібно почати переговори про особливий статус ОРДЛО у складі України, 10% вважаюьб, що потрібно відмовитися від цих територій, а 26% важко відповісти на це питання. Водночас, 80% хочуть припинення вогню.

"Єдиного рішення, яке задовільнить усіх, я впевнений, ніколи не буде. Але ми повині знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість", - додав він.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що намір президента України Володимира Зеленського використовувати майданчик нормандського формату для обговорення ситуації навколо Криму нереалістично.

У свою чергу, Зеленський заявив, що буде піднімати питання оккупації Криму Росією під час нормандської зустрічі.

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