Зеленский о войне на Донбассе: если все захотят, она прекратится завтра

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе может закончиться, если этого захотят все стороны. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пока еще не удалось прекратить огонь, но он "видит свет впереди".

"Мы не смогли пока еще полностью прекратить огонь… терять украинцев… Я вижу свет впереди, и если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю, но мы все понимаем, что готовы прекратить ее сегодня", - сказал президент.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Британии. Он заявил, сейчас очень удобное время для такого решения.

Глава государства также заявил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией.

Также на форуме в Давосе Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы.

Напомним, форум в Давосе стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждения сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".