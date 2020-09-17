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Зеленский о войне на Донбассе: это угроза для безопасности всех стран Европы и мира

Львовская область, Четверг 17 сентября 2020 13:28
Зеленский о войне на Донбассе: это угроза для безопасности всех стран Европы и мира
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Донбассе является его приоритетом. Он заявил, что украинская армия сможет быть гарантом дальнейшей безопасности.

Об этом он заявил во время выступления на открытии учений Rapid Trident - 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что война на Донбассе - это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - заявил он.

Напомним, Соединенные Штаты будут продолжать санкции в отношении России из-за аннексии Крыма столько, сколько нужно.

В СНБО заявили, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то украинским властям придется прибегнуть к другим решениям.

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Новости Украины Политика ДонбассВладимир Зеленский
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