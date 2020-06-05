США не прекратят санкции против России за Крым и Донбасс, - посол

Фото: Джеймс Гилмор (twitter/suspilne_news)

Условием для снятия санкций с РФ является деоккупация Крыма и прекращение огня на Донбассе

Соединенные Штаты будут продолжать санкции в отношении России из-за аннексии Крыма столько, сколько нужно. Об этом заявил посол США при Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) в Вене, комментируя недавнее задержание Россией украинского военного.

Заявление посла опубликовано на сайте миссии США в ОБСЕ.

Штаты, по словам Гилмора, сильно обеспокоены сообщениями об очередном факте агресии со стороны России.

"Мы призываем Россию вернуть полный контроль над Крымом Украине и немедленно освободить всех украинцев, которых она несправедливо посадила в тюрьму", - заявил посол.

Гилмор отметил, что ОБСЕ фиксирует все этапы российской милитаризации Крымского полуострова, Черного и Азовского морей. Посол не упустил также факты нарушения Россией четвертой Женевской конвенции - это проведение призывной кампании, во время которой почти 24 тысячи жителей Крыма включили в состав Вооруженных сил России.

Кроме того, зафиксировано, что более 100 жителей Крыма оккупационные власты привлекли к ответственности за отказ служить в российской армии. Вдобавок, на полуострове продолжается преследование крымских татар. Все это не дает повода говорить об отмене санкций.

"Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнул Гилмор.

Также он упомянул ситуацию на Донбассе, сославшись на отчеты миссии ОБСЕ, в которых сообщается о тысячах случаев нарушений режима прекращения огня каждую неделю.

Гилмор обвинил Россию в смертях более 13 тысяч жителей Донбаса за все годы агрессии против Украины и призвал проявить "политическую волю, чтобы положить конец этому конфликту".

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ полностью не выполнит свои минские обязательства", - подчеркнул американский посол в ОБСЕ.

Напомним, 3 июня в Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добрынского на месяц, обвинив его в якобы незаконном пересечении границы.

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Автор: Виталия Мазур