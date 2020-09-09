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Данилов о войне на Донбассе: не договоримся мирно, прибегнем к другим решениям

Киев, Среда 09 сентября 2020 20:01
Данилов о войне на Донбассе: не договоримся мирно, прибегнем к другим решениям
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то украинским властям придется прибегнуть к другим решениям. Речь идет о решениях Совета национальной безопасности и обороны, принятых в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы имеем полное решение прибегнуть к нашим проектам решений СНБО. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы решить все мирным путем", - заявил он.

Данилов отметил, что сейчас сценарий урегулирования ситуации на Донбассе разворачивается по первому решению СНБО. Однако, он отказался рассказывать, какие еще варианты развития событий на Донбассе были приняты Советом нацбезопасности и обороны.

"Я не могу разглашать, что будет дальше", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в декабре 2019 года в Офисе президента утвердили 5 сценариев возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Эти сценарии разработали на заседании СНБО в рамках подготовки к нормандской встрече в Париже.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война на Донбассе завершится до конца 2020 года, а предпосылкой этому станет предстоящая встреча "нормандской четверки" в Берлине.

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