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Зеленський про війну на Донбасі: це загроза для безпеки усіх країн Європи та світу

Львівська область, Четвер 17 вересня 2020 13:28
Зеленський про війну на Донбасі: це загроза для безпеки усіх країн Європи та світу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир на Донбасі є його пріоритетом. Він заявив, що українська армія зможе бути гарантом подальшої безпеки.

Про це він заявив під час виступу на відкритті навчань Rapid Trident - 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, передає прес-служба Офісу президента.

Він заявив, що війна на Донбасі - це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу.

"Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об’єдналися для подолання нинішніх викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них", - заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати будуть продовжувати санкції відносно Росії через анексію Криму стільки, скільки потрібно.

В РНБО заявили, якщо Україні не вдасться мирно домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то українській владі доведеться вдатися до інших рішень.

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