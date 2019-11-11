Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам решится на референдуме

В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Он также назвал одним из наибольших обманов статью Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канады, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует. Есть разные модели", - подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

Отметим, сегодня в ряде областей Украины проходят акции противников земельной реформы. В частности, аграрии, в том числе с требованием не допустить распродажи украинской земли, перекрыли трассы в 13 областях.