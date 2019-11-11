Зеленський: питання продажу землі іноземцям вирішиться на референдумі

В Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, між першим і другим читанням до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно громадянами України.

"Іноземці та компанії, що мають іноземців серед засновників, отримають право купувати землю лише в разі, якщо на це буде дано згоду народу на всеукраїнському референдумі", - зазначив Зеленський.



Він також назвав одним з найбільших обманів статтю Конституції, яка говорить, що земля є об'єктом права власності українського народу.

"Чому це обман? Тому що сьогодні, як і в усі попередні роки, українці не є повноцінними власниками своєї землі. Українці не можуть продавати або купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Українці позбавлені цього права так само, як і громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби і Конго. Тому що в інших країнах світу - в Польщі, Білорусі, Німеччини, Франції, Італії, Канади, США, Японії, Ізраїлі, Китаї - ринок землі існує. Є різні моделі ", - підкреслив президент.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

Відзначимо, сьогодні в ряді областей України проходять акції противників земельної реформи. Зокрема, аграрії, в тому числі з вимогою не допустити розпродажу української землі, перекрили траси в 13 областях.

