Зеленський вніс в Раду законопроект про демобілізацію строковиків

Законопроектом пропонується установити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

Кабінету міністрів у разі ухвалення законопроекту буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність, а також забезпечити проведення такої ж процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" припускають, що завтра цей законопроект може бути проголосований і за основу, і в цілому.

Демобілізація строковиків

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати на деяких підставах.

З 1 серпня 2023 року строковики, у яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.